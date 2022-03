Inondations: l'Est ontarien en «veille de crue»

Dans l'Est ontarien, les cours d'eau sont sous surveillance, alors qu'une veille de crue est en vigueur.

Selon l'organisme Conservation de la Nation-Sud, les niveaux d'eau sont déjà élevés et on s'attend à une augmentation du ruissellement en raison des températures au-dessus de zéro et des précipitations de pluie.

Le risque d'inondation est donc accru dans les zones adjacentes aux cours d'eau.

« Avec des niveaux d'eau déjà élevés et un ruissellement accru qui devrait se poursuivre en raison des températures plus chaudes, la fonte des neiges en cours et des précipitations supplémentaires prévues, le risque d'inondation dans les zones adjacentes aux cours d'eau est accru. La hausse des niveaux d'eau et des débits créera des conditions dangereuses à proximité de tout cours d'eau, rivière ou plan d'eau du bassin versant de la Nation Sud. » - Conservation de la Nation-Sud

Les autorités invitent les résidents de ces secteurs à prendre les précautions nécessaires pour protéger leurs biens.

Certaines routes sont d'ailleurs fermées à Ottawa, Alfred-Plantagenet et La Nation.