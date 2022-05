Inondations: le risque s'amoindrit à Gatineau

Le risque d'inondations de la rivière Gatineau s'est amoindri dans les dernières heures.

Les précipitations moins importantes que prévu ont aidé la situation, mais c'est surtout le niveau peu élevé de la rivière des Outaouais qui permet un peu d'optimisme.

Le niveau de la rivière pourrait grimper d'environ 40 cm au pont Alonzo d'après les projections des experts.

Ça aura des impacts plus modérés sur le terrain.

« On a eu comme information qu'on était pour avoir des débits d'eau au pont Alonzo similaires à 2019, mais à cause du niveau d'eau de la rivière des Outaouais qui est beaucoup plus bas, les niveaux d'eau ne seront pas similaires à 2019. À 40 cm, il va y avoir des réactions sur le terrain où certains riverains vont avoir de l'eau, mais je ne parle pas dans la maison, seulement sur le terrain. Par contre, on pourrait ne pas voir d'inondations majeures. »

Malgré ces nouvelles encourageants, la mairesse de Gatineau, France Bélisle, a appelé les citoyens à la prudence.

« Je dirais qu'on ne peut pas être cigale et qu'on doit continuer à être fourmi. On ne peut pas dire aujourd'hui aux cityoyens «Laissez tomber, ne faites plus rien, tout va être correct». Par contre, il y a quand même des éléments qui sont encourageants, mais qui commandent encore à la prudence. [...] On n'a pas le goût de commencer à jouer au yo-yo. On n'a pas le goût d'arriver demain et dire que ça n'a pas l'air si pire que ça, puis mardi, on se remet en mesures d'urgence. On a une responsabilité de voir les choses venir. On demande aux gens de rester prudents et de continuer à prendre des mesures. À la Ville de Gatineau, on va aussi être dans cet esprit-là. »

- France Bélisle, mairesse de Gatineau