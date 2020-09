Intercepté à 208 km/h dans une zone de 100

Un conducteur de 36 ans a donné du fil à retordre aux policiers cet après-midi sur l'autoroute 50.

Les policiers étaient présents entre le boulevard de l'Aéroport et des Laurentides avec des signaleurs afin d'effectuer une patrouille de retenue en lien avec des travaux d'Hydro-Québec.

Ils ont aperçu un véhicule qui tentait de les dépasser dans l'accotement de droite.

Une poursuite a été engagée jusqu'à Buckingham où le conducteur téméraire a finalement été arrêté.

En plus de recevoir des constats d'infraction d'un peu plus de 2 500 dollars et 24 points d'inaptitude, il pourrait aussi faire face à des accusations de conduite dangereuse et de fuite.

Les policiers l'ont capté à 208 km/h dans une zone de 100.

Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours et son véhicule a été remorqué.