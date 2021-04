Investissements routiers : plus de 212 millions de $ en Outaouais

Un peu plus de 212 millions de dollars seront investis par Québec au cours des deux prochaines années pour améliorer le réseau routier en Outaouais.

L'argent servira notamment au projet d'élargissement de l'autoroute 50 entre Gatineau et L'Ange-Gardien.

Des feux de circulation seront aussi installés à l'intersection de la route 366 et du chemin de Chambord à Gatineau, un secteur qui a été le théâtre de plusieurs accidents mortels au cours des dernières années.

« L’annonce d’aujourd’hui sera sans doute reçue comme une bouffée d’air frais par la population de la région de l’Outaouais. Dans le contexte actuel, nous avons grandement besoin d’investissements pour maintenir et créer des emplois chez nous. De plus, la réalisation de ces projets améliorera concrètement notre qualité de vie en permettant des déplacements plus sécuritaires et plus efficaces sur l’ensemble de notre réseau. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais