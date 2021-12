Itinérance : fin de la halte à l'aréna Guertin

La halte temporaire, qui avait été aménagée pour les itinérants à l'aréna Guertin, fermera définitivement ses portes dans les prochains jours.

À partir de lundi, les personnes en situation d'itinérance seront accueillies dans des locaux de la rue Émile-Bond, pas très loin du Gîte Ami dans le secteur Hull.

Il s'agit d'un endroit qui sera accessible tout au long de l'année, et ce 7 jours sur 7.

Jusqu'à 24 personnes pourront s'y trouver en même temps et une dizaine de lits d'urgence seront disponibles en cas de besoin.

« Ce que nous annonçons aujourd'hui est bien plus qu'un simple déménagement. Grâce au travail avec nos partenaires, nous sommes maintenant en mesure d'offrir un service 7 jours sur 7, 365 jours par année. Aujourd'hui, nous répondons à un besoin bien réel et offrons plus de soutien aux plus vulnérables de notre communauté. »

Josée Filion, présidente-directrice générale du CISSS de l'Outaouais