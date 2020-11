Itinérance: Québec coordonnera le processus à Gatineau

Québec interviendra finalement dans le dossier de l'itinérance à Gatineau.

Le ministre régional, Mathieu Lacombe, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, coordonneront maintenant le processus et assureront le suivi du travail entre le CISSS de l'Outaouais et la Ville de Gatineau.

Ce dernier a d'ailleurs demandé au CISSS de lui fournir un plan d'action sur les mesures hivernales.

« Le bien-être et la sécurité des personnes en situation d’itinérance me préoccupent grandement. Je veux m’assurer que personne ne soit contraint de passer la nuit dehors par temps froid au cours des prochains mois. Plus tôt cette semaine, j’ai demandé au CISSS de nous fournir son plan d’action sur les mesures hivernales qui permettra de répondre aux besoins urgents dans la région. Plus qu’un effort de solidarité envers ces personnes vulnérables, il s’agit d’un devoir collectif. » - Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Québec a déterminé dans les derniers jours que l'aréna Robert-Guertin était la meilleure solution, dans la situation actuelle, pour continuer à loger les sans-abris.

Rappelons qu'une halte-chaleur ouvrira vendredi dans la salle Jos Montferrand.