Itinérants au Motel Montcalm : «on est dans une période de rodage»

Le CISSS de l'Outaouais a fait le point aujourd'hui sur le déménagement des itinérants, qui s'est fait dans les derniers jours, de l'aréna Guertin vers le Motel Montcalm sur Gréber.

52 personnes y sont présentement hébergées. 9 autres devraient arriver dans les prochains jours.

Lise Paradis du Gîte Ami précise que le déménagement ne s'est pas fait sans ajustement.

« On a eu quand même quelques défis depuis le début de cette cohabitation-là dans le quartier. On a été quand même proactif quand il y a des choses qui nous ont été rapportées. On a immédiatement apporté des correctifs. C'est certain qu'on est dans une période de rodage. »

Lise Paradis, directrice exécutive du Gîte Ami