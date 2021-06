Itinérants : le centre d'hébergement déménage au Motel Montcalm

Le Motel Montcalm sur le boulevard Gréber à Gatineau sera reconverti en centre d'hébergement pour les itinérants dès le 1er juillet.

La nouvelle a été confirmée aujourd'hui par le CISSS de l'Outaouais, qui se réjouit d'avoir trouvé avec ses partenaires un endroit qui sera mieux adapté aux besoins de la clientèle et des employés.

67 personnes en situation d'itinérance pourront y être hébergées.

C'est le Gîte Ami qui y offrira ses services.

« Aujourd'hui je me réjouis que la région se dote d'un plan pour accompagner et aider les citoyens vivants une situation d'itinérance. Depuis novembre dernier, mon collègue Lionel Carmant et moi avons mis en place un comité où sont représentés le CISSS de l'Outaouais, la ville de Gatineau et des représentants du milieu communautaire afin de mettre en place un réel plan d'action en matière d'itinérance en Outaouais. Nous le savons, la région fait face à des défis dans ce domaine depuis longtemps et malgré que la députée de Hull parle de ce dossier depuis des années, force est de constater que c'est l'élection de notre gouvernement qui aura permis de passer de la parole aux actes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais