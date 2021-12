Jim Watson quittera la politique municipale

Le maire d'Ottawa a décidé de passer à un autre chapitre de sa vie.

Jim Watson a annoncé aujourd'hui qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections municipales prévues en octobre 2022.

À la fin de son présent mandat, il aura donc été à la tête de la Ville pendant 15 ans, soit de 1997 à 2000 et de 2010 à 2022.

En mars dernier, il a d'ailleurs établi le record du plus long mandat de maire de l'histoire d'Ottawa.

« Alors que j’attendais les résultats de l’élection 2018 il y a trois ans, j’ai pris ma décision – avant de connaître les résultats – que si j’étais vainqueur ce soir-là, ce serait ma dernière élection à titre de maire d’Ottawa.

La décision a été et facile et difficile. D’un côté, j’ai adoré presque chaque heure de chaque journée – et ce fut un vrai privilège et un honneur de servir à titre de maire de notre ville.

Cependant, je savais que j’allais avoir 60 ans durant ce mandat du Conseil, et que si je souhaitais avoir une autre carrière, il serait temps de quitter la vie publique.

Donc, pour la première fois depuis plusieurs années, mon nom ne sera pas sur le bulletin de vote en 2022. D’ici là, je me consacrerai à mener à terme certains projets bâtisseurs, avant de quitter le bureau du maire en novembre prochain, après avoir représenté les résidents d’Ottawa pendant près de 15 ans. »

Jim Watson, maire d'Ottawa