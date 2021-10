Journée de la vérité et de la réconciliation : absence remarquée de Trudeau

L'absence de Justin Trudeau à des rassemblements hier pour la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est loin d'être passé inaperçu.

Plusieurs groupes parlent de l'insensibilité du premier ministre, qui a plutôt passé la journée avec sa famille à Tofino en Colombie-Britannique.

Des groupes autochtones et les partis d'opposition entre autres jugent que ce n'était pas la bonne journée pour partir en vacances et qu'il aurait pu retarder ses projets d'une journée.

Le premier ministre, qui a été filmé par Global News en train de marcher sur la plage, a répondu aux nombreuses critiques via Twitter en disant qu'il a passé une bonne partie de la journée à parler au téléphone avec des survivants des pensionnats autochtones.

Aujourd’hui, j’ai parlé au téléphone avec des survivants de pensionnats de partout au pays, écouté leur histoire et obtenu leurs conseils sur le chemin à suivre. C’est par l’écoute et l’apprentissage qu’on pourra parcourir ce chemin et favoriser une vraie réconciliation ensemble.