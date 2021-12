Jusqu'à 30 millimètres de pluie à venir à Gatineau-Ottawa

Possibilité de pannes d'électricité par endroits.Les objets non fixés pourraient être projetés.Des branches d'arbres pourraient casser.Risque de crues subites en raison des pluies torrentielles et possibilité d'accumulation d'eau sur les routes.Inondations possibles par endroits dans les basses terres.Des routes pourraient être emportées près des rivières, des ruisseaux et des ponceaux.Source: Environnement Canada