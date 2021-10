Jusqu'à 50 mm de pluie à venir à Gatineau

Un bulletin météo spécial est en vigueur à Gatineau, Ottawa et dans l'Est ontarien, où on attend d'importantes quantités de pluie dans les prochaines heures.

Selon Environnement Canada, les averses, parfois fortes, devraient débuter en fin de journée.

Certains secteur pourraient recevoir jusqu'à 50 millimètres de pluie d'ici demain matin.

Des orages sont également possibles.

Depuis le début du mois d'octobre, il est tombé près de 40 millimètres de pluie à Gatineau-Ottawa.