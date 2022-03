Justin Trudeau aura l'appui du NPD jusqu'en 2025

Justin Trudeau confirme qu'une entente a été conclue avec le NPD pour maintenir son gouvernement en place jusqu'en 2025, soit jusqu'à la fin du présent mandat.

Les libéraux, qui sont minoritaires à la Chambre des communes, pourront compter sur l'appui du NPD pour éviter le déclenchement d'élections anticipées.

Le premier ministre promet ainsi la stabilité dont le Canada a besoin dans les prochaines années.

« Le gouvernement pourra fonctionner dans la stabilité et la prévisibilité afin de livrer la marchandise pour les Canadiens. [...] Je veux être bien clair. Cette entente ne va pas remettre en cause les valeurs fondamentales de chacun de nos partis. On va continuer à débattre sainement et à être en désaccord sur certains points, tout comme on va continuer de travailler avec les autres parti à la Chambre des communes. »

- Justin Trudeau, premier ministre du Canada