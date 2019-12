La double olympienne en triathlon originaire de Gatineau, Kathy Tremblay, a lancé sa fondation hier.

La Fondation Kathy Tremblay aura pour mission de contrer le décrochage physique chez les jeunes issus de milieux à risque.

Elle veut s'allier avec des écoles et rendre le sport plus accessible.

La fondation fournira notamment de l'équipement de sport aux jeunes plus vulnérables et souhaite créer des clubs de course et multisports dans les écoles.