L'achat local important pour les résidents de l'Outaouais

Huit résidents de l'Outaouais sur dix jugent important d'avoir des aliments locaux dans leur panier d'épicerie.

L'importance d'encourager l'économie locale, la fraicheur des produits et leurs convictions environnementales sont les principales raisons qui les poussent à acheter davantage de produits locaux selon un nouveau sondage Léger, commandé par 100°.

63% des répondants se sont d'ailleurs dits en faveur de l'instauration d'un objectif sur la quantité d'aliments locaux servis à l'école de leur enfant. Toutefois, à peine plus de la moitié (53%) sont prêts à débourser plus cher pour un menu avec plus d'aliments locaux.

D'ailleurs, les prix plus élevés représentent le plus grand frein à la consommation locale. C'est suivi de la difficulté à repérer les produits québécois en magasin et le manque de familiarité avec les marques et les produits d'ici.

Québec vise d'ailleurs à augmenter l'accès et l'approvisionnement d'aliments locaux dans les écoles de la province. Un appel de projets a été lancé dans le cadre de la Stratégie nationale d’achats d’aliments québécois. Les projets retenus se verront offrir un soutien financier pouvant aller jusqu’à 15 000$, pour un total de 523 000$.