L'Aubainerie fera bientôt un retour dans le secteur Hull

L'Aubainerie fera prochainement un retour dans le secteur Hull.

Sans donner de date d'ouverture, la chaîne québécoise annonce qu'elle ouvrira un nouveau magasin de 32 000 pieds carrés.

LeDroit rapporte que c'est dans les anciens locaux du magasin Sears aux Galeries de Hull que s'installera la nouvelle succursale.

« Le nouveau magasin de Hull offrira un éventail de produits économiques « à bas prix », des produits de qualité supérieure à des prix très accessibles, ainsi que des vêtements et des chaussures haut de gamme dans le budget familial, et ce, pour tous les départements (Homme, Femme et Enfant). Pour dynamiser l’offre et l’expérience de magasinage, les clients se verront offrir des promotions cycliques sur plusieurs produits. »

Extrait du communiqué de presse de L'Aubainerie