L'Auto Show de retour à Gatineau

Bonne nouvelle pour les amateurs de voitures.

L'Auto-Show de Gatineau sera de retour cet été au parc des Cèdres, dans le secteur d'Aylmer.

La 30e édition se tiendra le 7 août prochain dans une formule adaptée au contexte pandémique.

Il faudra notamment réserver vos billets pour pouvoir y assister. Les billets sont toutefois gratuits.

Un circuit à sens unique sera également aménagé sur le site.

« C’est avec grand plaisir et enchantement que je vais pouvoir échanger et admirer les voitures des exposant.e.s pendant cette journée, qui se promet d’être fantastique au parc des Cèdres! Je suis très heureuse de pouvoir renouer avec l’Auto Show Gatineau et de prendre ce drapeau à damier avec fierté! »

- Isabelle Tremblay, porte-parole de l'Auto Show 2021 et pilote automobile