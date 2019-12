L'entreprise Fortress à Thurso se place à l'abri de ses créanciers

L'entreprise Fortress à Thurso vient de se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers.

Le processus de mise en vente de l'usine, lancé en octobre dernier par Investissement Québec, n'a pas permis de trouver un acheteur potentiel à court terme.

L'entreprise met donc ses actifs en dormance le temps de cibler des partenaires potentiels.

« Je peux vous confirmer que tous les efforts sont mis en place pour relancer l'usine et assurer l'avenir de ses installations. C'est toute la région de l'Outaouais qui en sortira gagnante : les travailleurs, les fournisseurs ainsi que les autres usines de la région qui bénéficieront de la relance de l'usine de Thurso. Nous avons entamé des discussions avec des représentants d'entreprises québécoises et des acteurs régionaux de l'industrie forestière. Le gouvernement devra réviser certains éléments structurants de l'industrie afin de mieux refléter la réalité des entreprises et celle du secteur forestier d'aujourd'hui. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation