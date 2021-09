L'équipe canadienne de soccer féminin à la Place TD en octobre

L'équipe canadienne de soccer féminin célèbrera sa médaille d'or olympique devant ses partisans.

La formation affrontera la Nouvelle-Zélande le 23 octobre à la Place TD à Ottawa.

Un match est également prévu trois jours plus tard au Stade Saputo de Montréal.

Les billets seront mis en vente mercredi prochain.

« Nous sommes impatientes de célébrer et jouer devant nos partisans et de prendre contact avec eux après qu’ils nous aient encouragées à distance à l’occasion de ce moment spécial où nous avons remporté l’or olympique à Tokyo. Depuis notre retour à la maison, nous avons vraiment ressenti une vague d’amour du pays entier alors de voir cette mer rouge canadienne dans les estrades ne pourra que nous propulser vers de plus hauts sommets dans le prochain chapitre de notre histoire. »

Bev Priestman, entraîneure-chef de l’équipe nationale féminine de Canada Soccer