L'Est ontarien en état d'urgence

Trois gouvernements de l'Est ontarien ont déclaré l'état d'urgence hier afin de lutter contre la pandémie de COVID-19.

La Ville de Cornwall, ainsi que les comtés unis de Prescott et Russel et de Stormont, Dundas et Glengarry, ont adopté cette mesure afin de se donner plus de pouvoirs pour agir rapidement.

« Bien que la situation concernant le COVID-19 est encore raisonnable dans notre région, la déclaration de l’état d’urgence nous permettra de réaffecter les ressources des comtés, comme par exemple, le personnel et l’équipement là où on en a le plus besoin. » Pierre Leroux, président des Comtés unis de Prescott et Russell

« La déclaration de l’état d’urgence n’est pas une décision que nous avons prise à la légère, et c’était la bonne décision à prendre. Cela va nous permettre de nous unir pour prendre meilleur soin des plus vulnérables parmi nous, pour passer rapidement à l’action, et pour coordonner avec efficacité les mesures de prévention. » - Bernadette Clement, mairesse de la ville de Cornwall.

On rapport quatre cas confirmés de COVID-19 dans l'Est ontarien jusqu'à maintenant, mais 300 personnes sont en attente de résultats.