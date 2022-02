L'Ontario abolira le passeport vaccinal dès le 1er mars

Le passeport vaccinal sera officiellement aboli à compter du 1er mars en Ontario.

Le premier ministre, Doug Ford, a annoncé ce matin qu'il accélérait le déconfinement de la province.

La prochaine étape, maintenant prévue le 17 février, comprend la levée des limites de capacité dans les restaurants, les bars et les gyms, et une augmentation des limites pour les rassemblements.

Puis, dès le 1er mars, toutes les limites de capacité seront levées et le passeport vaccinal sera aboli.

Le port du masque demeurera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Un calendrier sera dévoilé prochainement pour la levée de cette mesure.

« Grâce au haut taux de vaccination dans la province et aux sacrifices continus de la population ontarienne, nous sommes maintenant en mesure de passer à la prochaine étape de notre plan, et ce, plus tôt que prévu. Alors que le nombre d’hospitalisations et d’admissions aux soins intensifs continue de baisser, nous nous engageons à continuer d’adopter une approche graduelle et prudente pour protéger notre capacité hospitalière et garantir aux patients l’accès aux soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. »

- Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé