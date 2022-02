L'Ontario abolit les frais d'immatriculation

L'Ontario va finalement de l'avant avec l'élimination des frais de vignette d'immatriculation des véhicules.

Environ 7,5 millions d'Ontariens profiteront donc d'économies annuelles allant de 60$ à 120$.

Le gouvernement Ford remboursera même les droits de renouvellement qui ont été payés depuis mars 2020.

« Nous sommes déterminés à réduire le fardeau des personnes qui travaillent dur et qui ont besoin d'un répit, et ce changement permettra aux conducteurs de toute la province de réaliser de réelles économies. Cela signifie un peu plus d'argent dans vos poches pour faire l'épicerie et payer les factures. »

- Doug Ford, premier ministre de l'Ontario