L'Ontario accélère la prise de rendez-vous pour la 2e dose de vaccin

Les Ontariens de 70 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour leur 2e dose de vaccin dès 8h lundi matin, soit une semaine plus tôt que prévu.

Ça touche les personnes qui ont reçu leur première dose de Pfizer ou de Moderna avant le 18 avril.

Le gouvernement a pris cette décision «en raison d'un approvisionnement croissant en vaccins».

L'Ontario s'attend à recevoir environ 4,7 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer en juin et environ 3,5 millions de doses en juillet.

La province a également reçu 193 000 doses du vaccin de Moderna.

LE VACCIN D'ASTRAZENECA

Rappelons que trois options s'offrent dès aujourd'hui aux Ontariens qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca en première dose.

Ils ont le choix de le recevoir en deuxième dose ou de se tourner vers les vaccins de Pfizer et de Moderna.

Peu importe leur décision, ils devront respecter l'intervalle de 12 semaines entre les deux doses.

La nouvelle mesure est conforme aux nouvelles recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation.

L'Ontario enregistre aujourd'hui 914 nouveaux cas de COVID-19 et 19 décès supplémentaires.