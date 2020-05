L'Ontario atteint son objectif de 16 000 tests par jour

Semaine plutôt inégale en Ontario alors que le nombre de cas confirmés de COVID-19 a connu des hauts et des bas d'une journée à l'autre.

On rapporte maintenant un peu plus de 16 600 cas confirmés et un peu plus de 1 120 décès dans la province.

Les aînés continuent d'être les plus durement touchés par le virus. À ce jour, au moins 774 personnes de 80 ans et plus sont décédées.

La province signale également 198 foyers d'éclosion dans des résidences pour aînés.

La bonne nouvelle, c'est que la province a finalement atteint son objectif pour le nombre de tests effectués chaque jour.

La cible était de 16 000 tests d'ici le 6 mai. Pour la première fois, au cours des 24 dernières heures, un peu plus de 16 500 tests ont été effecutés.