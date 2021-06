L'Ontario en mode déconfinement dès vendredi

Les Ontariens pourront jouir d'un peu plus de liberté dès vendredi.

Le gouvernement Ford a décidé d'aller de l'avant avec la première phase de son plan de déconfinement, et ce un peu plus tôt que prévu.

Le premier ministre indique que le taux de vaccination et la baisse quotidienne des nouveaux cas de COVID-19 et des hospitalisations a grandement influencé sa décision.

« Si nous en sommes rendus là, c’est uniquement parce que les citoyens, les familles et les collectivités partout en Ontario ont fait d’énormes sacrifices. Maintenant que nous pouvons commencer à profiter des bénéfices de la première phase de notre Plan d’action pour le déconfinement, comme rencontrer des amis sur une terrasse ou visiter notre commerce de proximité préféré, assurons-nous de rester en sécurité en continuant de suivre toutes les recommandations de la santé publique. » Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

La première phase du plan de déconfinement de la province met surtout l'accent sur la reprise de certaines activités extérieures en permettant notamment les rassemblements de maximum 10 personnes.

La capacité des commerces non essentiels sera limitée à 15% et les terrasses des restaurants pourront accueillir jusqu'à 4 personnes par table.

Étape 1 : 60 % des adultes ayant reçu une première dose Rassemblements à l'extérieur : 10 personnes maximum

Repas à l'extérieur : 4 personnes par table

Commerces de détail essentiels avec limite de capacité de 25%

Commerces de détail non essentiels avec limite de capacité de 15%

Services, cérémonies et rites religieux avec limite de capacité et distanciation physique de 2 mètres

Sports, activités de conditionnement physique récréatives et entraînement personnel à l’extérieur : 10 personnes

Camps de jour

Emplacements et terrains de camping

Camping avec nuitée dans les parcs de Parcs Ontario

Courses de chevaux et circuits automobiles à l'extérieur

Piscines et pataugeoires extérieures Source : Gouvernement de l'Ontario Source : Gouvernement de l'Ontario

La 1re phase durera au moins 21 jours afin d'évaluer les impacts des mesures sur la situation épidémiologique.

FIN DES CONTRÔLES ROUTIERS?

Même si l'Ontario passera vendredi à une nouvelle étape de son plan de déconfinement, les contrôles routiers aléatoires entre Gatineau et Ottawa ne seront pas terminés pour autant.

L'attaché de presse de la solliciteure générale, Sylvia Jones, a confirmé à nos collègues de CTV qu'ils resteront en place au moins jusqu'au 16 juin et qu'ils pourraient même être prolongés au-delà de cette date.

Les barrages routiers ont coûté près de 600 000 dollars à la police d'Ottawa depuis la mi-avril.

BILAN EN ONTARIO

Aujourd'hui, la santé publique a rapporté 525 nouvelles infections au virus et 15 décès supplémentaires.

On compte un peu moins de 500 patients aux soins intensifs à travers la province.

Plus de 72% des Ontariens âgés de 18 ans et plus ont maintenant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.