L'Ontario n'ira pas de l'avant avec le passeport vaccinal

Le bureau de la ministre de la Santé de l'Ontario dément les informations à l'effet que la province instaurera le passeport vaccinal sous peu.

C'est le médecin hygiéniste au Bureau de santé de l'Est de l'Ontario qui l'avait laissé entendre hier, en entrevue à Radio-Canada, affirmant qu'une annonce viendrait d'ici une à deux semaines.

C'est faux selon un porte-parole au ministère de la Santé.

« Depuis le début de la campagne de vaccination, les Ontariens et les Ontariennes ont la possibilité de télécharger ou d’imprimer un reçu électronique du vaccin contre la COVID-19 au moyen du portail provincial, ou en appelant la Ligne provinciale de prise de rendez-vous, si une preuve de vaccination est requise dans un certain contexte. Cette version du reçu de vaccin contient un filigrane et une signature numérique afin d’éviter toute falsification. »

- David Jensen, porte-parole au ministère de la Santé