L'Ontario ralentit son déconfinement

L'Ontario met un frein à son déconfinement en raison d'une remontée des nouveaux cas de COVID-19.

La levée des limites de capacité dans les milieux à haut risque est repoussée.

C'était prévu pour le 15 novembre, mais le gouvernement Ford veut finalement se donner les quatre prochaines semaines pour déterminer quand il sera sécuritaire de le faire.

La mesure aurait permis, notamment, aux boites de nuit et aux autres établissements où il y a de la danse d'accueillir des clients à pleine capacité.

« Tout au long de la pandémie, notre gouvernement a adopté une approche prudente concernant le déconfinement, s’assurant que la capacité de nos hôpitaux demeure stable et que la province continue de déclarer un des taux de cas actifs les plus bas au pays. Afin de protéger nos progrès acquis de haute lutte et pour garantir que nous pouvons continuer de gérer la COVID-19 sur le long terme, il nous faut prendre plus de temps avant de pouvoir passer à l’étape suivante de notre plan pour le déconfinement. »

- Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé