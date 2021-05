L'Ontario va de l'avant avec les deuxièmes doses d'AstraZeneca

Le vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19 sera finalement administré en deuxième dose aux Ontariens qui l'ont déjà reçu pour leur première dose.

Ceux et celles qui ont été vaccinés entre le 10 et le 19 mars pourront le recevoir dès le 24 mai, et ce dans un intervalle réduit de 10 semaines.

Selon la santé publique, c'est une décision sûre et qui offre une protection élevée contre la COVID-19, en plus de s'assurer que toutes les doses soient utilisées.

Environ 55 000 doses du vaccin seront périmées après le 31 mai.

« Rien n’est plus important que la santé de la population ontarienne, et pour bénéficier de la meilleure protection contre la COVID-19, il est vital que tous ceux qui ont reçu leur première dose du vaccin d’AstraZeneca reçoivent une deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19. Nous offrons à ces personnes une option sûre fondée sur les données disponibles et continuerons de collaborer avec Santé Canada pour surveiller la qualité et l’efficacité de tous les vaccins contre la COVID-19 utilisés en Ontario. » Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario

Rappelons que l'Ontario avait suspendu son utilisation, plus tôt ce mois-ci, en raison des risques de thrombose qui y sont associés.

Près d'un million d'Ontariens âgés de 40 et plus ont reçu une première dose du vaccin d'AstraZeneca entre le 10 mars et le 11 mai 2021.

SITUATION EN ONTARIO

1 890 nouveaux cas de COVID-19 et 27 décès supplémentaires se sont ajoutés aujourd'hui au bilan de l'Ontario.

Les hospitalisations sont à la baisse. On compte 715 personnes aux soins intensifs.

Un peu plus de 158 000 doses de vaccin ont été administrées hier dans la province, un nouveau record.

En collaboration avec Krystel Dubé, journaliste Noovo Info