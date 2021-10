L'Ontario vise la fin du port du masque obligatoire le 28 mars

En Ontario, le gouvernement Ford prévoit lever toutes les mesures sanitaires liées à la COVID-19 d'ici la fin du mois de mars.

La première étape du plan de déconfinement provincial est de lever, dès lundi, les limites de capacité dans la majorité des établissements où une preuve de vaccination est exigée, comme les restaurants, les bars et les gyms.

À partir du 17 janvier, les exigences relatives au passeport vaccinal pourraient commencer à être levées graduellement.

Le gouvernement prévoit la fin du port du masque obligatoire le 28 mars, si la situation continue de s'améliorer.

« Cette approche par étape sera orientée en fonction de l’évaluation et de la surveillance continues des indicateurs clés de santé publique et de soins de santé, notamment l’identification de nouveaux variants de la COVID-19 ainsi que de l’augmentation du nombre d’hospitalisations, du taux d’occupation aux soins intensifs et du taux de transmission, afin d’assurer que les mesures de santé publique et de sécurité au travail sont levées de façon sécuritaire. »

Gouvernement de l'Ontario