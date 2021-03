L'Outaouais bientôt de retour en zone rouge?

L'Outaouais se trouve en zone orange très foncé et pourrait être touché par l'annonce du gouvernement Legault en fin de journée.

Le premier ministre doit annoncer le changement de couleur de certaines régions, dont les régions à l'est et au nord du Québec qui devraient passer en zone jaune.

Des assouplissements aux mesures sanitaires seraient également prévus.

En zone rouge, le couvre-feu serait notamment repoussé à 21h30.

En zone orange, les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire pourraient être de retour en classe à temps plein.

En Outaouais, la santé publique a tenu à mettre en garde la population hier précisant qu'il y avait de plus en plus de cas de variants dans la région et que les hospitalisations étaient à la hausse.

Aujourd'hui, 23 nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés au bilan régional.