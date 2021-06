L'Outaouais en jaune dès le 14 juin?

L'Outaouais peut espérer passer en zone jaune le 14 juin prochain, mais à condition que la tendance à la baisse se poursuive.

C'est ce qu'a mentionné la santé publique, affirmant que la prudence est toujours de mise.

Hier, huit nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés dans la région.

C'est la plus faible hausse en une semaine, mais d'autres indicateurs sont aussi à considérer.

« On doit demeurer très prudent parce qu'il y a toujours de la transmission communautaire. On continue à identifier de nouvelles éclosions, et ce dans différents milieux. Même si notre taux de positivité des tests de dépistage a diminué la semaine dernière, on continue quand même d'avoir un des taux parmi les plus élevés au Québec. »

- Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique par interim