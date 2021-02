L'Outaouais en zone orange dans deux semaines?

La pression est grande sur le gouvernement Legault afin de fermer la frontière du Québec avec l'Ontario, où plusieurs cas de variants de la COVID-19 ont été détectés.

Pour l'instant, ce n'est pas dans les plans.

« La santé publique ne nous recommande pas de faire des barrages policiers. Ça peut se comprendre quand on pense au fait que nos policiers en ce moment sont très occupés par d'autres mesures, entre autres le couvre-feu et les suivis de quarantaines des gens qui reviennent de voyage. »

Un peu moins de 3 000 chirurgies ont dû être reportées en Outaouais depuis novembre dernier.

Les activités, qui reprennent lentement, sont présentement délestées à 40%.

« Depuis le début de la pandémie, au niveau du bloc opératoire, malheureusement on a presque doublé de patients sur la liste d'attente. On était à 4 500. On est maintenant à 8 000 patients sur la liste d'attente. En endoscopie, on a augmenté de 1 000 patients sur la liste d'attente. »

Marie-Ève Cloutier, directrice des soins infirmiers