L'Outaouais en zone orange dès le 31 mai?

Si la tendance se maintient, l'Outaouais pourrait passer en zone orange dès le 31 mai.

La Dre Brigitte Pinard demeure toutefois prudente et demande à la population un effort supplémentaire alors qu'une fatigue pandémique se fait de plus en plus sentir.

« C'est tout à fait compréhensible, mais ça nous demande des efforts additionnels pour maintenir un haut niveau de vigilance. La prudence demeure de mise pour l'ensemble de notre région présentement. » Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique par intérim

La bonne nouvelle c'est que de moins en moins de patients occupent des lits dans les hôpitaux de la région en raison de la COVID-19.

25 personnes sont présentement hospitalisées. C'est la première fois que le nombre d'hospitalisations repasse sous la barre des 30 depuis le début du mois d'avril.

Les soins intensifs sont vides, ce qui est plutôt rare.

25 nouvelles infections au virus ont été rapportées aujourd'hui. C'est une donnée plutôt stable depuis quelques jours.

On compte 227 cas actifs dans la région. C'est une baisse de 20 depuis hier.

CLINIQUES MOBILES ET VACCINATION SANS RENDEZ-VOUS

Des cliniques mobiles de vaccination contre la COVID-19 verront le jour dans les prochaines semaines en Outaouais.

L'objectif est de se rendre aux endroits où la couverture vaccinale est moins élevée.

« Ça va être effectivement d'aller dans certains territoires. Des fois, ce n'est pas un haut volume de personnes à vacciner, mais il faut aller vers eux pour faciliter ça. » Nency Héroux, directrice de la vaccination Covid-19

Par ailleurs, il sera possible de se faire vacciner sans rendez-vous jeudi, vendredi et samedi au palais des congrès de Gatineau.

Jeudi 20 mai : 8h à 20h

Vendredi 21 mai : 8h à 20h

Samedi 22 mai : 8h à 16h

Environ 250 doses seront disponibles par jour. Aucun système de coupons ne sera utilisé.

217 149 doses de vaccins ont été administrées jusqu'à présent en Outaouais. La couverture vaccinale atteint maintenant 50,7%.