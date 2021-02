L'Outaouais en zone orange dès lundi

L'Outaouais passera du rouge au orange dès lundi.

François Legault en a fait l'annonce en fin de journée durant son point de presse.

La décision a été prise en raison de la situation qui est stable depuis quelques semaines autant ici qu'à Ottawa.

Le changement de palier signifie pour les gens de l'Outaouais que le début du couvre-feu passera de 20h à 21h30.

Aucun barrage routier n'est prévu entre les provinces ni entre les régions en zone rouge et orange.

« Malgré ce changement de palier, le CISSSO demande à la population de demeurer prudente. Il faut continuer à limiter le nombre de contacts sociaux non essentiels et bien suivre les mesures de base dont la distanciation physique de 2 mètres, le port du couvre-visage et l'hygiène des mains. Le respect des mesures sanitaires demeure notre meilleur outil pour prévenir d’autres éclosions et tous se protéger face à la Covid-19. »

Extrait du communiqué de presse du CISSS de l'Outaouais