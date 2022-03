L'Université d'Ottawa entre dans le métavers

La réalité virtuelle s'invite à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa.

Les étudiants participeront la semaine prochaine à un concours de plaidoirie qui se tiendra dans le métavers, dans une salle de cour complètement virtuelle.

C'est une première pour une université canadienne.

« En réalité virtuelle, on se voit carrément dans la même pièce. Les étudiantes et étudiants se trouveront littéralement au banc, sous les regards du ou de la juge. On vous passe un document? Vous le sentez pratiquement entre vos doigts! Notre objectif est en fait d’améliorer l’expérience étudiante en tirant parti de la technologie.​ Comme le métavers est là pour de bon, son exploitation tombe sous le sens d’un point de vue éducatif et judiciaire. »

- Ritesh Kotak, un étudiant en troisième année de Juris Doctor