La 4e vague de COVID-19 frappe l'Outaouais

L'Outaouais est bel et bien dans la 4e vague de COVID-19 et le variant Delta est de plus en plus présent.

C'est ce que confirme la santé publique, qui met en garde la population, alors qu'elle observe une importante hausse des cas et des éclosions depuis une semaine.

La majorité des nouveaux cas touchent d'ailleurs actuellement les 40 ans et moins et ceux qui ne sont pas adéquatement vaccinés.

« La couverture vaccinale actuelle n'est pas suffisante pour contrôler la transmission. Contrairement aux trois premières vagues, un outil essentiel est à notre disposition. C'est la vaccination. » Dre Brigitte Pinard, directrice par intérim de la santé publique

Aujourd'hui, 27 nouvelles infections au virus s'ajoutent au bilan régional. On compte 135 cas actifs.

Une personne est hospitalisée.

Depuis le 1er août, 32% des cas sont attribués au variant Delta.