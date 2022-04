La Banque du Canada hausse son taux directeur à 1%, une augmentation d'un demi-point.

Elle explique sa décision par le contexte économique incertain, notamment en raison de la guerre en Ukraine, de la flambée des prix du pétrole et des autres produits de base, et de la pandémie de COVID-19.

L'augmentation du taux directeur se traduira notamment par une hausse des taux d'intérêt pour les ménages et les entreprises canadiennes.

« L’invasion en cours de l’Ukraine par la Russie cause une souffrance humaine inimaginable et est une nouvelle source d’incertitude économique. La flambée des prix du pétrole, du gaz naturel et d’autres produits de base alimente l’inflation à l’échelle mondiale. Les perturbations de l’approvisionnement attribuables à la guerre exacerbent également les contraintes d’offre persistantes et pèsent sur l’activité. »

- Banque du Canada