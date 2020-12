La CCN bonifie son offre hivernale

La Commission de la capitale nationale veut vous inciter à aller jouer dehors cet hiver!

Elle bonifie son offre en mettant 450 kilomètres de sentiers d'hiver à la disposition des amateurs de ski de fond, de raquettes, de vélo d'hiver (fatbike) et de marche. C'est près du double de ce qui était offert auparavant.

Une nouvelle carte interactive a d'ailleurs été mise en ligne pour vous permettre de planifier vos sorties en plein air.

Plusieurs nouveautés seront également offertes cet hiver.

50 bancs seront notamment ajoutés sur le canal Rideau pour permettre aux patineurs de se reposer et des nouveaux foyers extérieurs seront aménagés dans le parc de la Gatineau pour vous réchauffer.

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la Commission de la capitale nationale (CCN) s’est efforcée d’augmenter l’accès du public à ses propriétés pour favoriser le bien-être physique et mental de la population. Tout en suivant les directives de santé publique – et en collaboration avec ses partenaires municipaux et communautaires – la CCN est heureuse d’avoir créé une offre hivernale sans précédent pour l’ensemble de la région de la capitale nationale. »

- Commission de la capitale nationale