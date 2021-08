La chaleur s'installe à Gatineau-Ottawa

Un avertissement de chaleur est en vigueur à Gatineau-Ottawa.

Selon Environnement Canada, les températures ressenties atteindront les 40 degrés avec le facteur Humidex aujourd'hui et demain.

Les nuits seront également chaudes, alors que le mercure descendra entre 20 et 23 degrés.

La qualité de l'air pourrait se détériorer en raison de ces conditions.

« L'air très chaud et humide peut aussi occasionner une détérioration de la qualité de l'air et faire en sorte que la cote air santé approche du seuil de la catégorie de risque élevé. Surveillez les effets des maladies causées par la chaleur : enflure, éruptions cutanées, crampes, évanouissements, épuisement dû à la chaleur, coup de chaleur et l'aggravation de certains problèmes de santé. Vérifiez l'état des personnes âgées de votre famille, vos amis et voisins. Assurez-vous qu'ils sont au frais et boivent de l'eau. »

- Environnement Canada