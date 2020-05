La COVID-19 est partout à Ottawa si on se fie à une nouvelle cartographie dévoilée hier par Santé publique Ottawa.

Tous les quartiers de la capitale sont touchés par la pandémie, sans exception.

Les taux d'infection par 100 000 habitants sont toutefois particulièrement élevés dans les secteurs Rideau-Rockcliffe, Alta Vista et Barrhaven.

Santé publique Ottawa précise qu'il ne s'agit pas de points d'infection à proprement parler puisque la carte ne dit pas où les résidents infectés ont contracté le coronavirus.

« Bien qu’il soit clair que la COVID-19 est présente dans chaque communauté d’Ottawa, cette carte donne un aperçu de la situation dans l’ensemble d’Ottawa, en fonction des quartiers. Je tiens à souligner que ces cartes ne peuvent pas être utilisées pour identifier les points chauds de la COVID-19 à Ottawa. SPO donne ces renseignements dans le but d’être transparent. Les personnes vivant dans des zones où les taux sont plus élevés ne sont pas plus exposées à la transmission de la COVID-19. La carte est fondée sur l’endroit où vivent les résidents infectés par la COVID-19 et ne reflète pas l’endroit où la maladie a été contractée. »

- Dre Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa