La COVID-19 fait un nouveau décès en Outaouais

La Ville de Gatineau a dû fermer le complexe sportif Mont-Bleu, samedi, parce qu'un employé a été déclaré positif à la COVID-19.

Son dernier quart de travail remonte à vendredi.

Le centre sportif demeurera fermé de façon préventive jusqu'à nouvel ordre, mais le terrain extérieur demeure ouvert pour la pratique libre d'activités.

« Depuis la réouverture des complexes sportifs, la Ville a pris et respecté une série de mesures afin de réduire les risques de propagation: une distanciation physique entre les employés et la population est respectée, les employés portent un masque de procédure en tout temps, le site a été minimalement nettoyés de deux à trois fois par jour et les employés remplissent chaque jour un questionnaire permettant d'évaluer leur état de santé. »

- Ville de Gatineau