La COVID-19 plus stable en Outaouais qu'ailleurs au Québec

La recrudescence de cas de COVID-19 à travers le Québec ne semble pas pour l'instant avoir atteint la région.

«Pour le moment, la situation semble être un peu différente d'ailleurs au Québec, (...) (on vit) une certaine stabilité, mais on demeure très vigilant.» - Dre Camille Paquette, Médecin spécialiste en santé publique au CISSS de l'Outaouais

La Santé publique du Québec demande d'ailleurs à tous les centres intégrés de santé et de services sociaux de la province de se préparer à la possibilité d'une 6e vague

À l'échelle provinciale, 50% des nouveaux cas sont maintenant reliés au variant BA.2, le petit cousin d'Omicron.

Dans cette optique, la Santé publique ne devancera pas la levée du port du masque dans les lieux publics prévue le 15 avril.

Le gouvernement va aussi offrir une 4e dose de vaccin aux personnes vulnérables en CHSLD, RPA et aux 80 ans et plus, et ce, dès la semaine prochaine.