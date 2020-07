La criminalité est en hausse à Ottawa

Le nombre de crimes commis à Ottawa a bondi de 10% en 2019.

Environ 43 000 crimes violents ou non-violents ont été rapportés au Service de police d'Ottawa l'an dernier, une hausse de près de 4000 infractions par rapport à 2018.

Les cas de profération de menaces à l’endroit d’autrui (+25%), de vols qualifiés (+19%), et de voies de fait (+9%) on particulièrement augmenté.

Rappelons que 13 homicides sont survenus dans la capitale l'an dernier, deux de moins qu'en 2018.

« Le rapport annuel est un récit portant sur l’engagement de la Police d’Ottawa envers une amélioration continuelle et l’apport de changements concrets et nécessaires; il porte sur un service de police qui continue à faire preuve d’une volonté et d’une aptitude à s’adapter à un paysage sociétal en flux constant et parfois même exponentiel pour s’assurer de pouvoir servir tous les gens de cette ville de manière efficace, équitable et éthique tout en proposant à tous ses membres un milieu de travail sain, sûr et gratifiant. »

- Peter Sloly, chef du Service de police d'Ottawa