La crue printanière n'inquiète pas à Gatineau

Gatineau, comme sa voisine Ottawa, se fait rassurante quant aux risques d'inontations printanières.

Les niveaux d'eau sont présentement stables et sous les normales, aidés par la fonte graduelle du couvert neigeux.

« À l'aube du printemps, et ce depuis les premières inondations en 2017, notre Ville est toujours en mode veille et nous avons des équipes expérimentées. À l'heure actuelle, la crue printanière n'est pas officiellement débutée bien que l'on observe la fonte des neiges. Selon les plus récentes données, les niveaux d'eau ne sont pas alarmants. Les services municipaux sont prêts et les mécanismes sont en place pour anticiper et intervenir rapidement au besoin. » - France Bélisle, mairesse de Gatineau

Les autorités porteront une attention particulière ce week-end, alors qu'on prévoit de la pluie samedi et dimanche.

Selon les experts, la gestion des barrages et des réservoirs ne représente pas non plus un enjeu à ce stade-ci.

La Ville de Gatineau possède 27 500 sacs remplis de sable et 200 000 sacs vides en stock.