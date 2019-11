La faim toujours bien présente en Outaouais

La faim demeure un enjeu préoccupant en Outaouais.

Selon le Bilan-Faim 2019 de Moisson Outaouais, près de 12 000 personnes par mois ont eu recours à des services d'aide alimentaire cette année.

C'est une augmentation de 11% par rapport à 2018.

Les enfants forment environ 38% des personnes qui bénéficient des paniers à provisions.

Moisson Outaouais a distribué cette année plus de 820 000 kg de denrées auprès des organismes communautaires, soit 18% de plus qu'en 2017-2018 et 56% de plus qu'en 2016-2017.