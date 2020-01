La Fondation de l'UQO lance la plus importante campagne de son histoire

La Fondation de l'Université du Québec en Outaouais lance la plus importante campagne de financement de son histoire.

L'objectif a été fixé à 15 millions de dollars sur 5 ans.

L'argent servira notamment à aller de l'avant avec l'idée d'un campus unifié d'ici 2 ans et à offrir près d'une vingtaine de nouveaux programmes d'ici 10 ans.

Les cinq axes de développement qui seront priorisés dans le cadre de cette campagne de financement :

La construction du campus unifié (7 M$)

Le développement de programmes (1,5 M$)

La recherche et la création (3 M$)

Le développement du programme de bourses (2 M$)

L’enrichissement de l’expérience étudiante (1,5 M$)

Pour atteindre, voire dépasser l'objectif financier de 15 millions de dollars, la Fondation a formé un cabinet de Campagne composé de 17 ambassadeurs de la région.

Depuis sa création, la Fondation de l'UQO a remis plus de 12 millions de dollars au développement de l'Université et au soutien financier des étudiants et des étudiantes.