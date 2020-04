La formule originale du Festival de montgolfières de Gatineau annulée

Il n'y aura pas de Festival de montgolfières de Gatineau cette année, du moins pas dans sa formule originale.

L'organisation du FMG explique que la tenue de l'événement était rendue impossible en raison de la COVID-19.

Les mesures sanitaires, l’annulation des festivals pour la saison estivale et la fermeture temporaire prolongée de nombreux commerces nous amènent à conclure que tous ces facteurs génèrent des impacts majeurs sur les opérations et la pérennité de l’organisation. Le montage du site débutant plusieurs semaines à l’avance et nécessitant la présence de centaines de travailleurs par moment; la baisse des revenus, dont ceux de billetterie, affectant le budget d’exploitation de l’OBNL; l’impossibilité de respecter les standards habituels et générant les 177 000 visites attendues annuellement, plusieurs investissements étant nécessaires à l’avance en préparation de l’événement, sont tous des exemples menant à la décision.

Extrait du communiqué de presse envoyé aux médias