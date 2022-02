La Loi sur les mesures d'urgence adoptée au Parlement

À Ottawa, les élus ont adopté hier soir la motion ratifiant la Loi sur les mesures d'urgence.

Le NPD a appuyé les libéraux de Justin Trudeau, mais les conservateurs et le Bloc québécois ont voté contre la motion.

Malgré la fin de l'intervention policière au centre-ville d'Ottawa, le premier ministre avait appelé le Parlement à appuyer son initiative, jugeant que les pouvoirs spéciaux accordés par la loi étaient toujours nécessaires.

« La situation est encore fragile. [...] Nous allons continuer de surveiller, au jour le jour, pour voir quand on pourra lever (la loi sur les mesures d'urgence). Ce ne sera pas pour l'immédiat, mais on n'espère pas le garder une journée de plus que nécessaire. »

- Justin Trudeau, premier ministre du Canada