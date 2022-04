La mairesse France Bélisle part en tournée!

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, partira demain en tournée à Québec et à Montréal.

Elle profitera de son passage dans la Vieille Capitale pour notamment rencontrer le ministre de la Santé, Christian Dubé, quant au site du futur hôpital régional.

Elle aura aussi des discussions avec les ministres Éric Caire (Cybersécurité et Numérique), Nathalie Roy (Culture et Communications) et Mathieu Lacombe (Famille; Responsable de la région de l'Outaouais).

Elle visitera du coup le maire de Québec, Bruno Marchand, pour discuter entre autres du projet de tramway.

«Je pense qu'on a à apprendre d'autres villes qui ont des projets similaires aux nôtres.» - France Bélisle, Mairesse, Ville de Gatineau

Sur le chemin du retour, elle s'arrêtera discuter avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante.