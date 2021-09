La Maison des Collines rouvre ses portes

Le centre de soins palliatifs La Maison des Collines, située à Wakefield, reprend du service.

L'équipe a commencé à accueillir de nouveaux pensionnaires hier, trois mois après avoir été contrainte de suspendre ses admissions, en raison d'une pénurie d'infirmières.

La Maison des collines a effectué une vaste campagne de recrutement dans les dernières semaines, ce qui lui permet de rouvrir ses portes progressivement cette semaine.

« Il continue d'y avoir une pénurie extrême d'infirmières dans toute la province, mais nous croyons que l'approche de La Maison des Collines en matière de soins, qui valorise les contributions de chaque membre de l'équipe de soins, la possibilité pour les infirmières de fournir le type de soins globaux auxquels elles aspirent, et l'environnement de travail chaleureux, accueillant, calme et paisible sont les éléments qui nous ont permis de recruter et qui ont fait de notre maison de soins palliatifs un employeur de choix. »

Des bénévoles sont toutefois toujours recherchés.

« Les bénévoles sont des membres importants de notre équipe de soins et sont au cœur de ce que nous faisons. Ils nous permettent de mener à bien notre mission en mettant leurs compétences et leur expertise au service du bien-être des personnes en fin de vie et travaillent ainsi en étroite collaboration avec nos professionnels médicaux et infirmiers pour soulager les souffrances et améliorer la qualité de vie et de mort. »

- Nancy Malette, coordinatrice des bénévoles